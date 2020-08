Cronaca

Rimini

| 18:50 - 02 Agosto 2020

Dopo aver inanellato una serie di furti era stato condannato in via definitiva alla pena di un anno e 2 mesi, ma dal maggio del 2019 il 44enne marocchino era diventato irreperibile, finché non è stato scovato dalla polizia di Rimini in un hotel di via Toscanelli a Rivabella. L'ultimo furto l'aveva messo a segno in un ristorante a Torino per il quale era anche stato arrestato. Da domenica mattina è al carcere Casetti di Rimini.