Darma: la cantante riminese presenta il suo disco Vertigine. L'INTERVISTA

| 08:47 - 09 Agosto 2020

Silvia Vasini, in arte Darma.

di Riccardo Giannini



Mercoledì 12 agosto, alle 21.30, la cantautrice Silvia Vasini, in arte Darma, originaria di Bologna, ma riminese a tutti gli effetti (vive a Bellaria Igea Marina), presenterà il suo primo album, "Vertigine". Lo farà nella splendida location della piazza sull'acqua del Ponte di Tiberio. Darma ha scritto e musicato tutte le dodici canzoni che compongono l'album, arrangiato da Francesco Giampaoli, produttore del disco con l'etichetta Brutture Moderne. Il filo conduttore dei brani è l'amore: nel caso di "Vertigine", brano cantato con il rapper ravennate Moder, che dà il titolo all'intero album, è un amore che sta nascendo impetuosamente, con la consapevolezza però che si può trattare anche di un salto nel vuoto. L'amore è infatti anche paura del vuoto, paura infatti di non essere corrisposti, o di soffrire per amore. "Nella mia festa" racconta invece un amore non realizzato, "Senza sole", che gioca brillantamente con elementi quali l'aereo e l'ascensore, sviluppa in maniera originale la metafora inverno-amore finito. Tra i brani più emozionanti "Le mie canzoni": "Le canzoni sono piene di perché", canta Darma, perché che non sono affermazioni, ma risposte, perché la scrittura serve proprio per rispondere alla domanda più importante: "Chi sono?".



