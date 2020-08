Stop all'afa sul riminese: la settimana inizia con temporali e calo termico

Attualità

Rimini

| 17:17 - 02 Agosto 2020

Foto Stiv Gentili.

Previsioni inizio settimana a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 02/08/2020 ore 16:00



Lunedì 3 Agosto



Allerta meteo: dalle 24 di lunedì 3 agosto alle 24 di martedì 4 agosto

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino. Rapido aumento delle nubi nel pomeriggio, schiarite la sera.

Precipitazioni: assenti al mattino. Rovesci e temporali nel pomeriggio, dall’Appennino riminese verso pianura e costa. Serata stabile, eccetto per residui piovaschi.

Temperature: minime comprese tra +19° e +23°, massime comprese tra +27° e +32°.

Venti: da Sud-Ovest in Appennino, da Sud-Est su pianure e coste.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 4 Agosto



Stato del cielo: nuvoloso per tutta la giornata, con qualche spazio di sereno in più al mattino.

Precipitazioni: pressochè assenti in mattinata. Piogge e temporali fra pomeriggio e sera, sia sui rilievi che su pianure e coste.

Temperature: minime comprese tra +15° e +20°, massime comprese tra +24° e +29°.

Venti: deboli-moderati da Nord-Ovest.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



Mercoledì 5 Agosto



Stato del cielo: nuvoloso fra mattino e pomeriggio, parziali schiarite dalla sera.

Precipitazioni: moderate in ingresso dal mare, con moto verso l’interno, fra notte e mattina. Graduale miglioramento dal pomeriggio.

Temperature: minime comprese tra +13° e +18°, massime comprese tra +18° e +23°.

Venti: deboli-moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: le giornate successive di Giovedì 6 e Venerdì 7 Agosto saranno caratterizzate da un ritorno a condizioni meteo stabili, seppur con la presenza di qualche nuvola. Temperature in graduale rialzo, sebbene al di sotto delle medie del periodo.



