Settimana rosa: a Rimini "magicamente", principesse e musica nella piazza del ponte Tiberio

| 17:16 - 02 Agosto 2020

La piazzetta sull'acqua del Ponte di Tiberio (Rimini), location di "Magicamente".

Tra gli eventi di Rimini della "Pink Week" ci sarà anche la prima edizione di "Magicamente", evento gratuito per famiglie nella piazzetta sull'acqua del Ponte di Tiberio. Alle 20 di domani (lunedì 3 agosto) si terrà quindi l'appuntamento organizzato dallo staff del ristorante "In Fabula", in collaborazione con l'associazione del Borgo San Giuliano (Tiberio PicNic) e del centro benessere "Ligè Holistic Concept". Principesse attendono bambini e genitori all'invaso del fiume Marecchia, accompagnate da un repertorio musicale fiabesco, in più ci saranno lo spettacolo di magia del Mago Fiollo, il dj set di Fabiana Acquisti e lo show della cantante-violinista Valeria Magnani. Per l'occasione vari ristoranti del Borgo San Giuliano proporranno un menù picnic: chi vorrà potrà acquistare il cestino nel proprio ristorante preferito e consumarlo direttamente durante l’evento.