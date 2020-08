Novafeltria Calcio: arriva la firma di Foschi. Il 2003 Piva al Forlì

Sport

Novafeltria

| 12:39 - 03 Agosto 2020

Nel riquadro Elia Foschi al momento della firma.

In casa Novafeltria, nei giorni scorsi, è arrivata la firma di Elia Foschi, difensore classe '97 che in carriera ha vestito le maglie di Ribelle, Ravenna, San Pietro in Vincoli, Cervia e Bellaria Igea Marina. Foschi è uno dei tre nuovi difensori che sono stati ingaggiati per supplire alle partenze di capitan Rinaldi, di Gori e Taioli: gli altri sono Nicolò Poli e Rocco Di Filippo. «Ritengo che Foschi sia un giovane con grande esperienza di categorie superiore. Viene da un infortunio, lui sta però bene ed è pronto a iniziare con noi. Confidiamo che possa rimanere con noi più di un anno», spiega il ds Michele Sabba. In uscita il centrocampista Francesco Piva, classe 2003, tra i convocati del nuovo Forlì (Serie D): «Noi vogliamo valorizzare i giovani, facendoli giocare con la nostra maglia, ma permettendo loro anche di fare esperienze in altre categorie con club importanti». Sul mercato, il ds Sabba rivela: «Non è finito. Questa settimana confidiamo di chiudere qualcos'altro».