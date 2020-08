Ragazzi di Novafeltria muratori e imbianchini per donare un nuovo campo di basket alla città

Attualità

Novafeltria

| 07:13 - 06 Agosto 2020

Il nuovo campo da basket di Novafeltria.

di Riccardo Giannini



A Novafeltria rinasce il campo da basket "outdoor", grazie alla perseveranza della squadra locale, Novafeltria Blizzard, e grazie alle donazioni di cittadini e aziende.



Venerdì 7 agosto, alle 17, è infatti in programma l'inaugurazione del "Camporosso" (così è stato battezzato in onore della tradizione del vecchio campetto ora in stato di abbandono), in attesa degli ultimi interventi, quelli di rifinitura. La storia del nuovo "Camporosso" è esempio di quanto la determinazione e la volontà possano essere fondamentali per superare gli ostacoli, nella fattispecie quella degli alti costi che impedivano la riqualificazione del vecchio campo da basket, oggi divenuto un parcheggio. I ragazzi del Novafeltria Blizzard infatti si sono spesi in prima persona, prima "aprendo il salvadanaio in società", e poi con il lavoro manuale, portando a termine il progetto grazie alla collaborazione della cittadinanza. «Ci siamo dovuti improvvisare muratori, imbianchini, abbiamo dovuto fare un po' di tutto - spiega Fabio Podeschi dei Novafeltria Bizzard - d'altro canto abbiamo fatto tutto con 5800 euro, mentre solo per la pavimentazione, abbiamo avuto dei preventivi, dalle ditte, di 20/30.000 euro».



L'idea del nuovo campetto di basket, nato a seguito della riqualificazione del campo da calcio a 5 in stato di abbandono, è nata nel 2018 a Fabio Podeschi, all'epoca responsabile della prima squadra dei Novafeltria Blizzard, e a Gigi Fantini, responsabile del settore giovanile. Il vecchio campo da calcetto era in una posizione ideale, a ridosso del fiume Marecchia, con l'ombra garantita dagli alberi. A Novafeltria non c'era più una struttura all'aperto per gli appassionati di basket, ma sembrava utopia poterne avere una nuova. Ma i Blizzard ci hanno creduto e hanno trasformato il sogno in realtà. Podeschi e Fantini ne parlarono con Giulio Cangini, l'attuale presidente dei Blizzard, il primo fece una bozza del progetto e la presentò all'amministrazione comunale, ottenendo il via libera del sindaco Stefano Zanchini.



Servivano però fondi economici ingenti che i Blizzard hanno trovato grazie a un crowfunding online e partecipando, con un proprio banchetto, ad alcuni eventi. In tutto sono stati raccolti 5800 euro, grazie anche al contributo di Erba Vita (gruppo Valpharma) e della pro loco, che ha donato l'incasso del Lunada Party 2019, al netto delle spese.



Acquistate le strutture (canestri e tabellone), nonché la resina per rifare la pavimentazione, i ragazzi dei Novafeltria Blizzard si sono adoperati in prima persona, con l'aiuto degli operai comunali, messi a disposizione, assieme ai mezzi, dall'amministrazione. I lavori sono stati conclusi tra giugno e i primi di luglio, con l'inevitabile ritardo a causa dell'emergenza Covid-19. Ora c'è grande attesa per l'inaugurazione, che sarà seguita dai lavori di rifinitura, finanziati con altri 5000 euro donati da Riviera Banca: «E' stato un suggerimento dell'amministrazione comunale, che ci ha consigliato di chiedere una donazione a Riviera Banca, che finanzia progetti di questi tipo. Ringraziamo di cuore il direttore della filiale di Novafeltria, Pier Paolo Silvi Marchini, per avere preso a carico la nostra segnalazione. E ovviamente ringraziamo tutti i cittadini, la pro loco ed Erba Vita per le loro donazioni», chiosa Podeschi, con la speranza che in futuro «tutte le amministrazioni comunali della Valmarecchia possano avviare dei piani e magari delle collaborazioni per potenziare tutte le strutture sportive del territorio». L'esempio dei Blizzard dimostra che con un po' di volontà si possano superare tutti gli ostacoli.