VIDEO Doppio incidente lungo la statale 16 a Rimini, coinvolte quattro moto e due macchine

Cronaca

Rimini

| 15:51 - 02 Agosto 2020

Doppio incidente a catena nel primo pomeriggio di domenica lungo la statale 16 a Rimini, in due punti poco distanti tra loro e per cause indirettamente collegate.



Attorno alle 14.15 il primo, provocato a quanto pare da un automobilista a bordo di una Renault Clio che, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute, avrebbe parzialmente invaso l'altra corsia finendo per scontrarsi con una motociclista in arrivo dal senso opposto: l'urto le ha schiacciato la gamba. Finita a terra, si è portata giù altri due centauri che guidavano dietro di lei. La donna, più grave, è stata elitrasportata al Bufalini di Cesena, il secondo guidatore è stato portato allo stesso ospedale in ambulanza mentre il terzo ha subito ferite meno gravi. Il guidatore della Renault è rimasto illeso.



Mentre la polizia stradale e la municipale cercavano di regolare il traffico con l'allestimento di una transito a senso unico alternato è avvenuto il secondo incidente, quando alcuni automobilisti impazienti per via delle lunghe code e dei disagi al traffico hanno tentato una serie di manovre azzardate. La prima è stata un'inversione del senso di marcia che ha causato un altro scontro moto-auto. La seconda un sorpasso in corsia unidirezionale, prontamente avvistato dagli agenti presenti sul posto e causa di sanzione amministrativa.