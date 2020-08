Primi sintomi di degrado in via Coletti a Rimini: c'è pure un monopattino in spiaggia

Attualità

Rimini

| 15:38 - 02 Agosto 2020

Monopattino Lime abbandonato sulla sabbia a Rivabella.

Via Coletti a Rimini è lunga da San Giuliano Mare a Rivabella, quindi difficile definire il degrado di un intero pezzo di strada per alcuni tratti meno curati e più tascurati di altri. Questo però non rende meno interessante la segnalazione di una nostra lettrice, evidentemente sensibile alla tematica ambientale tanto da aver immortalato con alcuni scatti diversi frammenti di immondizia tra i sassi di un tratto della via che si affaccia sul mare. In spiaggia poi ha trovato adagiato, durante una passeggiata, adagiato un monopattino elettrico dell'azienda Lime, di quelli che si noleggiano a pagamento in regime di free floating. Non è la prima volta che si vedono questi ausili a due ruote abbandonati o rovinati in giro per la città: la sorveglianza dei cittadini è un elemento fondamentale per rintracciarli e per permettere di risalire alle persone che potrebbero aver commesso vandalismo.