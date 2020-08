Sale con l'auto sul marciapiede di Novafeltria per accorciare la strada: anziano resta incastrato

Attualità

Novafeltria

| 15:08 - 02 Agosto 2020

La foto del piccolo incidente di percorso.

Guidatore forse consapevole forse ignaro, vista l'età e l'espressione immortalata nella foto che ci ha inviato domenica mattina un nostro lettore, ma che abbiamo oscurato per questioni di privacy.



In ogni caso basta guardare lo scatto per capire cosa è successo: la ricostruzione potrebbe essere che la manovra è stata tentata per aggirare i primi disagi causati dalla partenza del cantiere per costruire le due rotatorie che sostituiranno i semafori di Novafeltria sulla via Marecchiese, nella speranza di accorciare il viaggio. E invece l'auto è rimasta ruote all'aria e l'uomo è rimasta cavalcioni. Ci è voluto un intervento esterno per consentire all'uomo di riprendere la sua strada, con notevole ritardo sulla tabella di marcia.