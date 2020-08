Beccati alla guida in stato alterato: segnalati due giovani di Novafeltria

Cronaca

I controlli dei carabinieri di Novafeltria durante il fine settimana.

Due giovani novafeltresi sono finiti nei guai quando, nel corso dei controlli del fine settimana da parte dei carabinieri della compagnia del paese e di San Leo, sono stati trovati alla guida in stato alterato. Si tratta di un 24enne beccato alla guida ubriaco e di un 26enne fermato e trovato in possesso di una piccola dose di marijuana. La perquisizione è scattata dopo che anch'egli non era apparso molto lucido.



Il primo ha dato un esito dell'alcol test pari a 0,81 grammi per litro, il che ha comportato il ritiro della patente; il secondo si è rifiutato di essere sottoposto al test tossicologico ed è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti, oltre ad aver subito anch'egli il ritiro della patente. Sono due dei dieci infrattori trovati durante i controlli dei fine settimana tra un totale di 140 persone a bordo di 97 veicoli, ai quali sono state elevate le rispettive sanzioni per il mancato rispetto del codice della strada.