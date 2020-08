Rifiuti ammassati fuori dai cassonetti di via Dardanelli a Rimini

Attualità

Rimini

| 13:46 - 02 Agosto 2020

I rifiuti immortalati da un nostro lettore in via Dardanelli a Rimini.

Scene di ordinaria inciviltà in via Dardanelli a Rimini, all'incrocio con via Rodi. Un nostro lettore ci ha mandato una foto scattata domenica mattina nella quale si vede un'ammucchiata di sacchi della spazzatura di vario genere, alcuni anche aperti con rifiuti sversati in strada, giusto davanti al gruppo di cassonetti dell'isola ecologica. L'auspicio è che l'attezione di queste sentinelle delle nostre città servano a stimolare l'azione di pulizia delle aree, ma anche la civilizzazione di certe persone.