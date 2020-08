Cattolica, turista austriaca partorisce in spiaggia, ad aiutarla un’infermiera

Attualità

Cattolica

| 09:39 - 02 Agosto 2020

La donna ha partorito al bagno 5.

Parto improvviso ieri pomeriggio in spiaggia a Cattolica, al bagno 5. A diventare mamma per la settima volta una turista austriaca. La donna era sotto l’ombrellone in compagnia della famiglia quando ha accusato un malore e si è diretta in bagno. Non ha avvisato nessuno, non poteva aspettarsi ciò che stava per accadere. Poco dopo le sue urla strazianti provenienti dalla toilette hanno allertato i proprietari del bagno. La donna chiedeva aiuto. Fortunatamente nei paraggi si trovava un’infermiera che ha subito compreso la situazione. Intanto sul posto è stato fatto intervenire il 118, ma il piccolo non ha atteso ed è nato, il tutto tra l’incredulità dei bagnanti. Madre e figlio sono stati trasportati in ospedale.