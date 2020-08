Kart: dopo lunghi mesi di stop Nicola Bartolini scende di nuovo in pista

Sport

| 20:41 - 01 Agosto 2020

Nicola Bartolini.

Ci siamo! L'attesa è finalmente terminata. Dopo mesi di stop, Nicola Bartolini, romagnolo doc, domenica 2 agosto 2020 scenderà di nuovo in pista con il suo Kart Oberon a Pomposa per disputare il Campionato Regionale. Una grande sfida per lui che si intreccia con la sua voglia di salire sul suo mezzo e riprendere da dove tutto era stato interrotto.

Eppure, nonostante l'emergenza sanitaria gli abbia impedito di continuare le sue gare, il giovane pilota non ha mai perso il sorriso e la voglia di allenarsi.



Nicola, tutto è pronto. Cosa provi all'idea di scendere nuovamente in pista?

“Sono felicissimo ma anche molto emozionato. Sono stati mesi duri per tutti, ed anche per lo sport ma finalmente tutto sembra essere tornato alla normalità e sono felice di gareggiare insieme a Oberon. Siamo stati fermi tanti mesi per forza maggiore e ora sono curioso di vedere come andrà il Campionato Regionale. Ho effettuato tanti test nel frattempo, gli ultimi domenica scorsa proprio sulla pista in cui si correrà la prima gara della stagione. Nuova squadra, nuovo team, nuovo meccanico. Oberon è una gran realtà: il kart è molto prestante, il telaio è nuovo. Conoscevo già la squadra perché ho partecipato ad alcune gare insieme a loro, portando a casa la vittoria a Pinarella. Siamo tutti carichi di adrenalina, ed io, come sempre, cercherò di fare del mio meglio per portare a casa ottimi risultati.”

Sara Ferranti