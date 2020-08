FOTO Moto si schianta contro un’auto: gravi due ragazzi

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 20:36 - 01 Agosto 2020

La moto distrutta nell'incidente, foto Ballante.

Nel tardo pomeriggio di sabato 1 agosto, intorno alle ore 19, a San Giovanni in Marignano, due ragazzi sono stati protagonisti di un drammatico incidente stradale.



Dalle prime informazioni pare che i due stessero percorrendo via Roma in direzione mare; davanti a loro percorreva sulla stessa strada in direzione opposta una Mercedes vecchio modello, la quale avrebbe cominciato una svolta verso via Melograno. Il ragazzo alla guida di una moto Ktm, probabilmente non accorgendosi dell’intenzione di svolta, si è schiantato contro la fiancata dell'auto. I due ragazzi, di cui al momento non si conoscono le generalità, sono volati a terra. Il terribile incidente è costato gravi ferite ai due: ad avere la peggio pare essere stato il conducente della moto, ma anche le condizioni del passeggero destano preoccupazione.



Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 con due ambulanze, un’auto con il medico a bordo e l’elicottero da Ravenna, che ha trasportato il conducente all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre l'altro all'ospedale di Rimini.