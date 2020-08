Calciomercato sammarinese, Sp Cailungo: dal Tre Fiori arriva Enea Righetti

Sport

Repubblica San Marino

| 17:31 - 01 Agosto 2020

Enea Righetti.

Sp Cailungo colpisce ancora nel mercato del calcio estivo, importante pedina nel comparto difensivo arriva Enea Righetti classe ’86.

Inizio di carriera nelle giovanili del Rimini Calcio per poi passare in ottime altre squadre crescendo in esperienza e maturità anche in campo internazionale.

Campione uscente della scorsa stagione con il Tre fiori ricerca nuovamente di centrare obiettivi similari con altri compagni.



Per il team della sp Cailungo un colpo importante darà equilibrio alla squadra che cresce di giorno in giorno.

"Non mancheremo di certo a presentare la rosa completa ed eventuali ultime novità, anche se a noi piace lavorare silenziosamente e preferiamo dimostrare sul campo le nostre intenzioni", queste le parole dello staff.