Coronavirus San Marino: nessun caso ma attenzione resta alta

Attualità

Repubblica San Marino

| 10:55 - 01 Agosto 2020

Coronavirus San Marino.

Nessun caso attivo di coronavirus a San Marino al momento ma nella Repubblica del Titano l'attenzione e le misure di controllo restano alte. Lo comunica l'Istituto per la sicurezza sociale (Iss) che sottolinea le continue attività di controllo sul territorio nonostante la decretazione di fine emergenza da Covid-19 emanata dal Governo con il decreto 108/2020.

Al 31 luglio 2020, spiega l'Iss, a San Marino non risultano casi di positività al virus Sars CoV-2, confermando i dati già diffusi per un totale di infezioni a quota 699, di cui i positivi attivi sono a quota zero, i deceduti sono stati in totale 42 e i guariti 657. Il totale delle quarantene gestite è stato di 2.151. Sono calcolate a parte le 9 quarantene attivate, come misure precauzionali, in questi ultimi giorni, sui contatti avvenuti prevalentemente con i focolai di Covid-19 nelle Marche.

Proseguono le indagini epidemiologiche e lo screening sulla cittadinanza, che hanno portato a fine luglio a quota 6.068 i tamponi effettuati e a quota 19.674 il totale dei test sierologici eseguiti finora.