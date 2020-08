Sicurezza, arrivano i rinforzi: presidiate le stazioni e un camper eseguirà test sierologici

Attualità

Rimini

| 09:14 - 01 Agosto 2020

Le stazioni saranno presidiate.

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, venerdì 31 luglio, una ulteriore riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Giuseppe Forlenza, con la partecipazione delle Forze dell’Ordine, del Presidente della Provincia, dei rappresentanti dei Comuni interessati, dell’AUSL Romagna e dei gestori dei servizi di trasporto pubblico.





Al centro dell’incontro una rassegna dei profili di ordine e sicurezza pubblica e di precauzione sanitaria, per definire le misure più opportune, quali condizioni necessarie per lo svolgimento degli eventi previsti in questa stagione estiva e che si collocano nell’ambito della operazione di rilancio turistico del territorio, avviata in questi ultimi mesi dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Amministrazioni locali.





Dopo una prima fase di emergenza sanitaria in cui le misure precauzionali, dirette al contrasto e al contenimento della diffusione del virus, hanno trovato una compiuta definizione attraverso mirati provvedimenti governativi e regionali, in un’ottica di prevenzione, e in funzione di un ritorno alla normalità nei vari aspetti della vita quotidiana individuale e collettiva, è stato tracciato dalle Istituzioni in collaborazione con le componenti del sistema economico e delle Organizzazioni sindacali un percorso di consapevole programmazione delle attività economiche e sociali in sicurezza.

Tale attività programmatoria si è basata su una apposita regolamentazione delle attività nei vari settori a tutela della sicurezza dei cittadini e degli operatori, anche attraverso la definizione dei protocolli regionali nei vari settori dell’economia.





“La graduale ed effettiva ripresa delle iniziative economiche, contrassegnata da una condivisione, da parte di tutti gli attori coinvolti, degli strumenti e delle condizioni per il ripristino dei momenti di socialità” - ha affermato il Prefetto Forlenza– “è stata assicurata dal comportamento responsabile dei cittadini, improntato ad una puntuale diligenza, oltreché dai controlli delle Forze di polizia, diretti alla verifica del rispetto delle predette prescrizioni e dei protocolli di sicurezza sia negli esercizi commerciali che negli ambienti di lavoro”.

“È necessario richiamare” – ha continuato il Prefetto – “la estrema rilevanza del senso di responsabilità delle componenti istituzionali, economiche e sociali della comunità che ha consentito il conseguimento di importanti risultati sotto i profili della prevenzione e del contenimento del contagio, garantendo il mantenimento di elevati livelli di attenzione”.





ARRIVANO RINFORZI



Il Prefetto Forlenza ha comunicato che, a integrazione delle risorse di personale territoriale di polizia, su proposta del Questore, è stata avanzata nel pomeriggio formale richiesta di rinforzi a partire da lunedì 3 agosto con un maggiore incremento nel week-end.

Su tale versante, peraltro, oltre alle unità già assicurate dalle specialità della Polizia di Stato (Reparto Mobile e Nucleo Prevenzione Crimine) e dal Comando Provinciale dei Carabinieri con un incremento di unità a disposizione, anche la Dirigente del Compartimento di Polizia ferroviaria, presente all’incontro, ha assicurato specifici rinforzi, in particolare per le Stazioni di Rimini e di Riccione e ha richiamato accordi già assunti con l’Esercito Italiano per il presidio delle Stazioni, con una maggiore attenzione verso le fasce serali/notturne e con particolare riguardo ai fine settimana.

Sempre sul fronte dei trasporti è già stato programmato l’incremento di corse e di fermate sia per il trasporto ferroviario che per quello pubblico locale.

Per quanto attiene, invece, ai profili sanitari, l’AUSL ha comunicato l’avvio di una specifica attività promozionale, attraverso un camper itinerante che dal 3 al 31 agosto fornirà ogni utile elemento informativo sul Covid-19 ed eseguirà, su base volontaria, test sierologici con esiti rapidi.