Incendio nella notte in un residence a Riccione, evacuate 15 persone

Cronaca

Riccione

| 08:50 - 01 Agosto 2020

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Rimini sono intervenuti con due squadre e 10 uomini alle 01:21 per un incendio residence a Riccione. Il rogo esterno è scaturito da mobili di arredo da giardino e ha coinvolto in particolare due appartamenti che sono temporaneamente non usufruibili per danni arrecati dal fumo e da parziale distacco dell’intonaco esterno. I Vigili del fuoco hanno evacuato quindici persone, di cui sei visitate dal personale sanitario, ma tutte in buone condizioni, l’intervento è durato circa due ore. Sul posto Carabinieri e personale sanitario del 118.