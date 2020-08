Aggiornamento coronavirus in regione: solo 36 nuovi casi su 11 mila tamponi. A Rimini +3

Attualità

Emilia Romagna

| 18:17 - 31 Luglio 2020

Immagine dalla pagina Facebook della Regione Emilia-Romagna.

Su quasi 11 mila tamponi effettuati in regione Emilia-Romagna tra ieri e oggi sono stati trovati soltanto 36 nuovi casi positivi, di cui 21 asintomatici, e 11 guariti, che portano i casi attivi a 1496, anche grazie all'assenza di nuovi decessi. Il 96% dei malati attuali ha sintomi lievi ed è in isolamento a casa. Rimangono quattro i ricoveri in terapia intensiva, calano a 59 (-6) quelli negli altri reparti Covid. In provincia di Rimini ci sono 3 nuovi casi.



«Nel mese di luglio su quasi mille casi di cittadini risultati positivi al Covid in Emilia-Romagna solo il 15% di loro si sono positivizzati, con sintomi, senza che fossero stati preventivamente isolati al loro domicilio o nelle strutture alberghiere messe a loro disposizione e testati con il tampone naso-faringeo- sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - . La battaglia non è ancora vinta, serve attenzione e responsabilità da parte di tutti, ma stiamo sempre di più rafforzando l’attività che ci permette di individuare gli asintomatici».