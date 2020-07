Treni: più corse Rimini-Ravenna, lunedì la firma dell'accordo

Attualità

Rimini

| 15:33 - 31 Luglio 2020

Passeggero mentre sale sul treno alla stazione di Rimini.

Treni piu' frequenti tra Ravenna e Rimini con soste in ogni localita'. Lunedi' la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'ad di Rfi Gentile firmeranno l'accordo per il trasporto ferroviario di costa. Gli interventi per il potenziamento del collegamento ferroviario tra le due citta' sono infatti al centro del protocollo d'intesa tra ministero dei Trasporti, Regione e Rete ferroviaria italiana che sara' presentato alla stampa in Regione. Oltre alla presenza di De Micheli, Bonaccini e Gentile ci sara' quella dell'assessore regionale alle Infrastrutture e turismo Andrea Corsini