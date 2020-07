Truffe di finti consulenti SGR, il gruppo invita gli utenti a diffidare di chi non prende appuntamento

Attualità

Rimini

| 15:18 - 31 Luglio 2020

Aumentano ogni giorno al call center si SGR Servizi le segnalazioni di utenti gas e luce che chiedono conferma sulla visita di personale che promette risparmi sui consumi.

“Accade da sempre che usando la reputazione positiva della nostra azienda, operatori privi di deontologia tentino di carpire l’attenzione" - spiegano da SGR servizi, "ora però il fenomeno ha preso dimensioni preoccupanti. Viene usato il nome di aziende note anche a livello nazionale, alle quali abbiamo già segnalato l’attività di queste persone, che sicuramente a loro insaputa si muovono con questi metodi. Vengono promesse offerte imperdibili, che poi tali non si rivelano”.



La cosa più importante che SGR Servizi intende comunicare è che la società non svolge attività commerciale porta a porta, ma che ogni visita è programmata da un appuntamento telefonico. Inoltgre SGR Servizi non collabora con altre società per l’attività commerciale. Chiunque suoni al campanello presentandosi senza preavviso come dipendente SGR, in realtà non lo è.



Il consiglio che l’azienda rivolge alla clientela è quello di controllare sempre che il consulente abbia un tesserino SGR e che i dati che compaiono sulla modulistica informativa o contrattuale siano realmente quelli di SGR Servizi.