Ampliamento del cimitero di San Lorenzo, nuovo parcheggio con rampa per carrozzine

Attualità

Rimini

| 13:09 - 31 Luglio 2020

La giunta comunale ha approvato nel corso dell’ultima seduta il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle strutture relative al primo lotto per l’ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano a Rimini.



Il progetto prevede, con un costo complessivo di 175 mila euro, la realizzazione di opere che consentiranno di allargare l'esistente in una porzione di terreno di proprietà privata posta a valle, prevedendo anche una nuova area parcheggio da 1200 metri quadrati ed una rampa di collegamento tra la struttura esistente e l’ampliamento.



Gli elaborati del progetto definitivo saranno sviluppati in un tavolo di confronto con la Soprintendenza di Ravenna con lo scopo di concertare le opere di finitura che concorreranno alla definizione del progetto esecutivo e costituiranno secondo lotto funzionale per completare l’intervento in ogni sua parte.



Il progetto generale prevede la realizzazione di 120 posti di inumazione, 128 loculi, 240 ossari/cinerari, due tombe di famiglia. All'interno dell'area cimiteriale in ampliamento è stato previsto il posizionamento di due fontane e di panchine, la realizzazione di un deposito per il materiale di servizio e la piantumazione di nuove essenze arboree lungo il vialetto centrale.