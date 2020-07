FOTO Blitz anti-degrado a Rimini: smantellati i bivacchi, arrestata 25enne riminese

Cronaca

Rimini

| 13:07 - 31 Luglio 2020

Servizio contro il degrado urbano svolto dai Carabinieri della Compagnia di Rimini e dalla Polizia Locale.

Giovedì 30 luglio, i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, con il supporto delle unità cinofili e del personale della Polizia Locale di Rimini, hanno passato al setaccio il parco pubblico XXV Aprile, identificando una trentina di giovani intenti a bivaccare. Le unità cinofili della Polizia Locale hanno permesso di recuperare tre involucri contenenti complessivamente grammi 20 circa di sostanza stupefacente di tipo marijuana, nascosti in anfratti tra gli alberi e l’alta vegetazione. Un 16enne è stato altresì segnalato alla locale Prefettura per uso di stupefacenti: il giovane aveva con sé quasi un grammo di marijuana destinata all’uso personale. Durante il controllo C.A., 25enne riminese, è stata tratta in arresto per il reato di evasione. La ragazza si trovava senza giustificato motivo, al di fuori del proprio domicilio, dove era ristretta in regime di arresti domiciliari in quanto imputata in un procedimento penale per altro reato. La donna, al termine delle formalità di rito, è stata riaccompagnata presso il proprio domicilio in attesa del rito di convalida. Stamane la ragazza a seguito del giudizio del giudice monocratico è stata condannata alla pena di mesi 10 di reclusione ed il ripristino degli arresti domiciliari.



Alle prime luci dell’alba del 31 luglio, a Marina Centro, i medesimi Carabinieri della Stazione Porto, sempre con il supporto delle unità cinofili e del personale della Polizia Locale di Rimini, hanno effettuato un servizio di controllo alla spiaggia libera adiacente al piazzale Boscovich ed all’ex delfinario, dove erano state allestite 4 tendopoli di fortuna costruite con teli e ombrelli. Al loro interno sono stati controllate 8 persone, tutti extracomunitari, con precedenti di polizia. Tra questi un marocchino 25enne è stato deferito in stato di libertà perché inottemperante all’obbligo di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Modena, successivamente i militari hanno passato a setaccio l’ex Hotel delle Nazioni dove, nel perimetro della struttura, sono stati identificati 12 extracomunitari, tutti in regola con i documenti di soggiorno, che avevano creato giacigli di fortuna per trascorre la notte. Gli occupanti sono stati invitati ad allontanarsi mentre alla struttura sono state effettuate le opportune operazioni di bonifica dei bivacchi e sono stati ripristinati gli sbarramenti in cemento di porte e finestre.