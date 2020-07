Sabato a Riccione serata-viaggio nelle origini del tango

Eventi

Riccione

| 12:03 - 31 Luglio 2020

Tango, ballo di coppia.

Un "viaggio nello spazio e nel tempo, alla ricerca delle origini del tango, con la partecipazione di coppie di ballerini e racconti, storie e aneddoti narrati dalla voce di un'attrice". Consiste in questo 'Ti racconto un tango', evento a ingresso libero in programma sabato sera alle 21 in piazzale Ceccarini a Riccione.

La serata, fa sapere il Comune, e' organizzata dall'associazione 'RomaGna PorteGna', che "si propone di tutelare il tango argentino cosi' come viene praticato nei paesi del Rio de La Plata e i suoi caratteri autentici". L'associazione propone anche "diverse attivita' legate alla pratica del ballo sempre del tango argentino, organizzando momenti di incontro con le tradizioni culturali, turistiche, enogastronomiche, musicali e artistiche anche tramite mostre e convegni". L'appuntamento ha il patrocinio del Comune di Riccione, e per la manifestazione "saranno rispettati tutti i protocolli sanitari, in particolare il ballo di coppia sara' possibile solo tra congiunti".