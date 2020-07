Settimana Rosa di Misano Adriatico, ecco il programma

Eventi

31 Luglio 2020

JBees una delle band protagoniste degli eventi a Misano.

Sei serate, 12 eventi, 7 location diverse. La Notte Rosa 2020 a Misano Adriatico moltiplica gli spettacoli e il divertimento, il tutto nel segno della sicurezza e di una scrupolosa osservanza delle disposizioni anti-Covid. L’edizione post emergenza presenta un cartellone di eventi diluiti nel tempo e negli spazi, per evitare assembramenti continuando ad offrire una delle manifestazioni più apprezzate da turisti e residenti. Non un weekend, dunque, ma un’intera settimana rosa.



“Quest’anno – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – abbiamo puntato su più serate per diluire gli eventi ed evitare in questo modo gli assembramenti. Per lo stesso motivo, nelle serate clou del venerdì e del sabato, abbiamo pensato di suddividere gli spettacoli in tre piazze differenti. Crediamo sia il modo migliore per offrire un intrattenimento differenziato e di qualità, nel rispetto del distanziamento e della sicurezza che il periodo ci impone”.



Eventi culturali, intrattenimento con il cinema all’aperto e il teatro di strada per bambini, musica d’ascolto, divertimento e show pirotecnico: la Settimana Rosa di Misano Adriatico va incontro a gusti di ogni genere.



Si comincia lunedì 3 agosto con “Acchiappasogni”: in Piazza della Repubblica, dalle ore 21.15, Dadde Visconti e Michele Cafaggi in “Escalascion” porteranno in scena il loro spettacolo di strada per bambini, ragazzi e famiglie. Nel Giardino della Biblioteca, invece, sempre alle 21.15 andrà in scena il concerto del celebre pianista Roberto Cappello dal titolo “… L’amore vuole tutto e ha ben ragione…”, evento di apertura dell’edizione 2020 del Misano Piano Festival.



Martedì 4 agosto, in Piazza della Repubblica, si continua con lo spettacolo di varietà Pink Show, in programma alle 21:30.



Doppio appuntamento mercoledì 5 agosto: in Piazza della Repubblica, dalle 21.15, il musicista riminese Dino Gnassi si esibirà con la sua band, proponendo un repertorio dedicato al mondo femminile dal titolo “Donne che cantano e incantano…”, mentre nella Sala dei Ricevimenti del Ristorante Il Mulino andrà in scena un concerto lirico d’eccezione dal titolo “Je veuz vivre… è una notte di festa!”. Elisa Balbo, reduce da una tournée in tutto il mondo al fianco di Andrea Bocelli, e il baritono Luca Micheletti, considerato dalla critica una delle più promettenti voci liriche in ambito internazionale, duetteranno in n festoso programma tratto dai repertori dei grandi della musica.



Giovedì 6 agosto, nel Parco del Sole di Misano Brasile, anche il cinema sotto le stelle si tingerà di rosa con la proiezione della commedia “La pantera Rosa” (ore 21.15).



La serata di venerdì 7 agosto offrirà spettacolo a 360 gradi. Sul Lungomare Nord e in Piazza Roma, dalle 21.15, si alterneranno bianche suggestioni e musiche incantevoli con “Lungomare Fantastico…”. In Piazza della Repubblica, alle 22:00, andrà in scena la spettacolare esibizione dei Sonics, che proporranno il loro imperdibile spettacolo “Meraviglia”. Si concluderà in bellezza con lo spettacolo pirotecnico in programma alle 24.00 nella spiaggia di fronte al Parco Mare Nord.



Sabato 8 agosto l’energia dei JBees, show band che propone un ricco repertorio di disco music anni 70-80 e 90, travolgerà Piazza della Repubblica dalle ore 21:30.



Musica dance anche nell’arena del Parco del Sole di Misano Brasile, sempre alle 21.30, con l’Euforika Band. Infine Cristina Di Pietro, cantante riminese nota anche per aver partecipato al programma televisivo “The Voice of Italy”, si esibirà in un’emozionante tributo a Mina a Portoverde, in Piazzale Colombo (ore 21.30).



Tutte le arene sono dotate di posti a sedere che garantiranno il distanziamento e la possibilità di assistere agli eventi in programma in piena sicurezza.



