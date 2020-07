Cronaca

San Clemente

| 10:48 - 31 Luglio 2020

La droga sequestrata allo spacciatore.

Fermato mentre era in giro con 14 grammi di cocaina in 28 sacchetti pronti per lo spaccio e 100 euro in contanti. I Carabinieri di San Clemente hanno arrestato giovedì pomeriggio un 40enne albanese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato fermato durante i controlli che i militari stanno facendo in materia di prevezione e repressione dei reati che riguardano gli stupefacenti. Il 40enne si trova in carcere a Rimini.