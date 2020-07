Serata speciale dedicata ad Ennio Morricone a Rimini, proiezione de "Gli intoccabili"

Eventi

Rimini

| 10:39 - 31 Luglio 2020

"Gli intoccabili" proiettato agli Agostiniani.

La Settima Arte – Cinema e Industria, la Festa del cinema di Rimini organizzata Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università degli Studi di Bologna - Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, in collaborazione con il Comune di Rimini e dedicata ai mestieri del cinema e alla natura dell’industria culturale dei film, omaggia il premio Oscar Ennio Morricone con una serata speciale che si terrà il 3 agosto alla Corte degli Agostiniani (Via Cairoli 40), nell’ambito di “E la chiamano Rimini”.



In attesa della manifestazione, in programma il 10 e l’11 ottobre a Rimini dopo il rinvio dello scorso aprile dovuto alla pandemia di Coronavirus e vista la recente scomparsa del Maestro, La Settima Arte propone al pubblico, con la proiezione di Gli Intoccabili di Brian De Palma, un’occasione di incontro per riviverne l’incredibile carriera caratterizzata dall’aspetto cosmopolita e internazionale delle sue composizioni.



Gli Intoccabili rappresenta non solo una delle sue più maestose colonne sonore ma anche uno degli ultimi grandi gangster movies americani, con due grandi attori come Sean Connery e Robert De Niro.



Quella di Morricone non è l’unica presenza italiana del film, poiché i magnifici costumi dei protagonisti furono disegnati da Giorgio Armani. Un trionfo del Made in Italy cinefilo che vale la pena rivedere sul grande schermo in una serata speciale.



Introdurrà Roy Menarini, Direttore Artistico di “La Settima Arte” e Professore dell’Università di Bologna – Campus di Rimini.



Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria



I posti possono essere prenotati qui oppure al numero 0541 704494 in orario di ufficio o anche via mail a cineteca@comune.rimini.it