Santarcangelo, corda tesa in mezzo alla strada, ferita una ragazza caduta dallo scooter

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 10:24 - 31 Luglio 2020

Sull'episodio indagano i Carabinieri.

Una corda di gomma in mezzo alla carreggiata, legata tesa a due pali della luce sugli opposti marciapiedi, è diventata una trappola per una 22enne che passava in scooter. Come racconta il Resto del Carlino Rimini la ragazza, nella caduta ha riportato la frattura scomposta della tibia e ha raccontato tutto ai carabinieri di Santarcangelo di Romagna. Il fatto è avvenuto di martedì lungo via Andrea Costa e i militari hanno avviato le indagini, su quest'ultimo episodio che viene catalogato come atto vandalico, il più recente di una serie che da mesi tormenta il centro di Santarcagelo.