Viserba, palazzina in via Dati, tante adesioni all'iniziativa dell'associazione Quartiere 5

Attualità

Rimini

09:49 - 31 Luglio 2020

Ingresso della palazzina in via Dati a Viserba.

Tredici Associazioni, una casa editrice, un gallerista, progettisti, albergatori, volontari e liberi cittadini hanno firmato martedì 28 Luglio il patrocinio all’iniziativa dell’associazione Quartiere 5 per riqualificare e gestire il primo piano della palazzina in via dati 180 a Viserba. La palazzina in stato di abbandono e disuso da moltissimi anni è considerata dalle realtà del territorio fondamentale per il rilancio culturale, sociale ed economico di tutto il territorio Nord. La lista di firmatari è stata allegata alla manifestazione di interesse presentata all’amministrazione come dimostrazione di unione d’intenti all’interno di tutto il territorio.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che tutti viviamo, ma la serata del 28 Luglio ha certificato la voglia di rilancio e di unione delle forze che il nostro territorio da sempre esprime. Il primo piano della palazzina Iat ristrutturata dai cittadini con un progetto dal basso sarà la ciliegina sulla torta di questa riqualificazione dei lungomari Nord che tanto abbiamo aspettato. Uniti possiamo fare grandi cose e arrivare lontani.” Questo il commento del presidente dell’associazione Quartiere 5 Stefano Benaglia.

Ora resta solo da aspettare la risposta dell’amministrazione.





Di seguito la lettera di patrocinio firmata dai vari soggetti coinvolti:





Con la presente lettera intendiamo manifestare pubblicamente il patrocinio all’iniziativa “Primo Piano 180” dell’associazione Quartiere 5 APS per la riqualificazione del primo piano della palazzina di proprietà del comune sita in via Dati 180 a Viserba.

Riteniamo che il progetto di riqualificazione sia utile al nostro territorio, ai nostri associati e allo sviluppo sociale della nostra quotidianità.

Le associazioni, i comitati e i liberi cittadini



Comitato Turistico Pro Loco di Viserbella

Comitato Turistico di Torre Pedrera

LiberalaMente APS

Argentina per il mondo APS

La Prima Coccola

Museo E’Scaion

Viserbella Hotels

Associazione Ippocampo

I ragazzi di E’tendoun

Circolo Nautico di Viserba

Vele al terzo

Ci.Vi.Vo Viserbella

V Running

Casa Editrice Prismatics

Gianni Scarpelli Espositore e Gallerista

Francesca Fratta Albergatrice

Davide Bigucci Progettista

Mauro Gasparino Cittadino