Buon Compleanno Osteria DiVilla, ci sarà una grande festa

Attualità

VillaVerucchio

| 09:08 - 31 Luglio 2020

Venerdì 31 luglio, come un romanzo avvincente, l'Osteria DiVilla, a Villa Verucchio, si arricchisce di un nuovo entusiasmante capitolo: il suo decimo anno. Ci sarà una grande festa nel loro locale, con un menù speciale scelto proprio per l'occasione.



Guardando indietro, a ciò che sino a qui è stato fatto, la strada percorsa da quel ormai lontano 2010 è stata davvero tanta: molti piatti cucinati, molte bottiglie stappate, come in tutte le storie che hanno spessore e durata, ci sono stati anche cambi di strada per cercare sempre il meglio e dirigersi verso l’orizzonte più lontano.



L'Osteria si è costruita, passo dopo passo, un nome solido ed un certo credito attorno. L'oggi racconta di un momento davvero elettrizzante, un presente nel quale, come fosse un regalo per il decimo anno appena superato, il locale cresce, matura, donando sempre un occhio più attento alla sua veste esteriore, alla carta vini e al buon cibo. Un cambiamento in cui si ritrova tutta la passione e la professionalità di Tamara, Lorenzo e Luca, i proprietari.



La passione in un piatto. L’ospitalità romagnola, le tradizioni della riviera riminese insieme ad un pizzico di contemporaneità sono gli ingredienti di ogni pasto ad Osteria DiVilla.



“Insieme a tutto lo staff stiamo facendo grossi sforzi in termini di qualità e professionalità, ma il risultato ci rende orgogliosi! Mettiamo in campo tutto quello che abbiamo imparato fino ad oggi per poter offrire un’esperienza più gradevole possibile ad ogni nostro cliente e cerchiamo di fondere le intramontabili tradizioni della nostra riviera insieme alle nuove correnti che mirano a rendere l'esperienza a tavola una scoperta continua.

Tra i piaceri della buona tavola c’è di certo anche il vino, il più grande alleato della cucina e di ogni commensale intrigato dall’enogastronomia. Parte del nostro staff dedica tanto tempo a degustazioni e visite in cantine sparse per l’Italia; talvolta finisce perfino in vigna perché è bello toccare letteralmente con mano la terra da cui tutto ha origine.

Tutto questo impegno e passione sfociano in una carta dei vini ampia e dinamica. Per i nostri dieci anni abbiamo deciso di fare una grande festa per festeggiare con tutti i nostri clienti"



La sicurezza manifestata a parole di Tamara si poggia anche e soprattutto su di un pilastro fondamentale, i loro collaboratori e le materie prime a cui riservano un’attenta scelta.

Ma il grande merito del locale è stato quello di portare il mare nel Paese, accompagnando i loro clienti a vivere maggiormente Villa Verucchio e ad appassionarsi sempre di più al buon bere e al ben mangiare. L'Osteria ha riscritto la tradizione del territorio utilizzando come inchiostro, tutto l’amore per il suo lavoro”.



Un vero libro l'OsteriadiVilla. Tra storia e sogno, tra memorie e visioni di uno dei locali più amati di tutta la Riviera che non stravolge la tradizione ma racchiude in ogni suo piatto la sapienza e sfida di una grande e unita brigata.

Sara Ferranti