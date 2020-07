Prostitute e trans in mezzo alle famiglie che passeggiano, i cittadini chiedono aiuto

Attualità

Rimini

| 08:39 - 31 Luglio 2020

Transessuali che si prostituiscono sotto casa la sera e al mattino immondizia ed escrementi. Un nostro lettore residente in viale Regina Margherita incrocio con via Parma a Rimini, segnala la pesante situazione che i residenti subiscono da diverso tempo. "Ci sono i nostri figli in casa" scrive il nostro lettore "e questo schifo va avanti da anni. Senza che nessuno faccia nulla". Una situazione che, nel tempo, è diventata insostenibile. Il nostro lettore denuncia anche che le prostitute sono senza mascherina "in mezzo alle famiglie che passeggiano e pattuglie della Polizia che passano e non fanno nulla. Non accennano nemmeno a fermarsi. Oltretutto alla mattina ci troviamo davanti a casa le loro defecate...e quelle umane fanno davvero schifo."