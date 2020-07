Coronavirus, preoccupa aumento casi in Italia, in regione 35 nuovi positivi

Attualità

| 08:25 - 31 Luglio 2020

Continua la salita dei contagi da coronavirus in Italia: ieri sono stati registrati altri 386 casi in un giorno, di cui 200 in Veneto. Tre invece i decessi. Per il Comitato tecnico scientifico del Governo questi dati "destano preoccupazione", perché "esiste il rischio che la situazione possa sfuggire di mano". Intanto in Emilia Romagna ieri sono stati comunicati 35 nuovi positivi, sei dei quali a Rimini, (due uomini e quattro donne, in isolamento domiciliare). Cinque di loro risultano segnalati come contatti di un caso già noto in ambito familiare, mentre l’altro è un caso estemporaneo (due dei sei sono sintomatici).