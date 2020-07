Strage discoteca: sentenza per banda spray, sei condanne tra 10 e 12 anni

Cronaca

| 08:06 - 31 Luglio 2020

Discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo.

Sei condanne ad Ancona a pene comprese tra i 10 e i 12 anni e quattro mesi di carcere per la 'banda dello spray', giovani del Modenese che entrarono in azione la sera tra il 7 e l'8 dicembre 2018 nella discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo per commettere furti con strappo utilizzando spray al peperoncino: cinque adolescenti e una madre 39enne morirono nella calca. La sentenza è stata emessa in abbreviato dal gup Paola Moscaroli. Confermato l'omicidio preterintenzionale, cade l'accusa associativa. Alcuni degli imputati avevano frequentato il riminese testando in qualche caso la pericolosa prassi dello spray al peperoncino: tra le sessanta azioni attribuite alla gang ce n’erano anche alcune nel Riminese.