Sul riminese prosegue l'ondata di caldo, breve break tra il 3 e 4 agosto

Attualità

Rimini

| 07:38 - 31 Luglio 2020

Spiaggia Pepita Bellaria bagni 41-42-43-44.

Si appresta a concludersi anche il mese di luglio, con il fine settimana che darà “il là” al

mese di Agosto. In queste calde e afose giornate, abbiamo rintracciato il nostro Federico

Antonioli per chiedergli cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

“Con particolare riguardo ai vacanzieri, il fine settimana risulterà stabile e soleggiato lungo

la costa, con temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi che potranno

portarsi fin sui +33/34°C. Sulle zone interne sarà possibile, specialmente in Appennino, la

presenza di addensamenti pomeridiani associati a qualche veloce rovescio o temporale, in

un contesto comunque in cui prevarrà il sole per gran parte della giornata”.



È in arrivo un peggioramento da inizio settimana?



“Diciamo che la nuova settimana potrà vedere maggior variabilità tra Lunedì 3 e Martedì 4

Agosto, ma in forma comunque sparsa e non particolarmente duratura. Anzi, da Mercoledì

5 è attesa una nuova rimonta dell’alta pressione che andrà a garantire condizioni stabili nei

giorni seguenti.