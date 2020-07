Camper si ribalta in A14 tra Rimini e Valle del Rubicone: salvi moglie e marito

Cronaca

Savignano sul rubicone

| 19:21 - 30 Luglio 2020



Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì sull’autostrada A14 al km 107 tra Rimini e Valle del Rubicone in direzione nord. Per cause ancora da stabilirsi una Ford Escort ha tamponato un camper con a bordo moglie e marito, che per l’urto si è ribaltato. Il mezzo è andato praticamente distrutto ed ha occupato due corsie su tre. Fortunatamente non si sono registrati gravi feriti. Sul tratto autostradale si è formata una lunga coda. Oltre al personale del 118 sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Rimini. L’autostrada è rimasta aperta solo con una corsia e sul posto per la viabilità e gli accertamenti del caso la polizia stradale con il personale di autostrade.