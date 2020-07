Coronavirus: giovedì 30 luglio 6 casi e nessuna guarigione nel riminese

Attualità

Rimini

| 18:49 - 30 Luglio 2020

Laboratorio test covid.

Sono sei i nuovi casi positivi al coronavirus comunicati oggi per la provincia di Rimini. Come precisa l'Ausl Romagna si tratta di due uomini e quattro donne, tutti in isolamento domiciliare: quattro sono asintomatici, due hanno lievi sintomi. Cinque di queste positivita' fanno riferimento a contatti con un caso familiare gia' isolato che a sua volta e' stato originato da un focolaio fuori regione; l'altro caso e' estemporaneo. In due sono residenti a Rimini, altri due a Riccione, e uno a Novafeltria e Verucchio. Oggi non si sono registrate guarigioni.