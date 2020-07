Nell'ultima giornata di pesca dell'alto Adriatico una grossa Caretta resta impigliata nelle reti

Attualità

Cesenatico

| 17:55 - 30 Luglio 2020

Il recupero della tartaruga Pilar.

Da venerdì 31 luglio entra in vigore nelle acque da Trieste ad Ancona il fermo pesca, valido fino al 6 settembre per garantire il ripopolamento delle specie ittiche. E proprio giovedì che è stato l'ultimo giorno di pesca a strascico, il motopeschereccio Rimas del comandante Massimo Rossi è stato impegnato in un recupero del tutto inusuale: il salvataggio di un grosso esemplare di caretta caretta adulta di sesso femminile con 75 centimetri di carapace.



Pilar era rimasta impigliata accidentalmente nella rete ma è stata prontamente soccorsa dall’equipaggio che ben conosce le manovre di primo soccorso delle tartarughe marine: Rossi non è nuovo a questi recuperi, essendo l’alto Adriatico popolato da un gran numero di tartarughe marine di questa specie.



Al rientro del peschereccio in porto, ad attendere l’arrivo del Rimas e di Pilar lo staff della fondazione Cetacea di Riccione, prontamente allertata dal comandante. La tartaruga è stata immediatamente ricoverata al centro di recupero, cura e riabilitazione di Riccione con i sintomi di un principio di annegamento, dove è stata visitata dai medici veterinari Nicola Ridolfi e Giulia Bondesan.