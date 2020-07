Finale di Mister Italia, c'è anche un nostrano: il riccionese Nicola Anzalone tra i best 32 Sabato si elegge il migliore a Pescara: il 29enne rivierasco in lizza per lo scettro

Attualità Riccione | 17:42 - 30 Luglio 2020 Il 29enne Nicola Anzalone in lista per Mister Italia. C’è anche il 29enne riccionese Nicola Anzalone tra i 32 finalisti che sabato primo agosto a Pescara si contenderanno lo scettro di Mister Italia. Dopo aver superato le selezioni territoriali (tenutesi quest’anno su Instagram causa lockdown) e mercoledì sera le prefinali nazionali, il romagnolo è pronto a giocarsi tutte le sue carte in quello che è a tutti gli effetti il più importante concorso di bellezza riservato agli uomini in Italia.



Libero professionista alto 1,85 metri sogna di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo e diventare un fotomodello. La prima occasione per farlo sarà proprio la finalissima di inizio agosto allo stadio del Mare di Pescara. La finale sarà condotta da Jo Squillo e tra i presidenti di giuria anche l'affezionata romagnola Anna Falchi e Beppe Convertini.