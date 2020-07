Oltre 10 mila tamponi e soltanto 35 nuovi positivi al coronavirus: la forbice è sempre più larga

Attualità

| 17:47 - 30 Luglio 2020

Su oltre 10 mila tamponi analizzati tra ieri e oggi in Emilia-Romagna sono soltanto 35 i nuovi casi positivi al coronavirus in tutta la regione, di cui 20 asintomatici. Il test sono serviti ad accertare anche 9 guarigioni. Ci sono stati purtroppo altri due decessi. Tornano a salire i casi attivi, che pasato a 1471, di cui però il 93 per cento con sintomi lievi. Si aggiunge un paziente in terapia intensiva mentre ne esce uno dagli altri reparti Covid. Sono ben 6 i nuovi casi in provincia a Rimini, di cui però 5 derivanti da contatti avuti con un caso noto in ambito familiare.