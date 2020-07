Il week-end bollente di fine luglio fa il carico di eventi: ecco cosa fare dal 31 luglio al 2 agosto

Eventi

Rimini

| 07:14 - 31 Luglio 2020

Gli eventi di Rimini a provincia dal 31 luglio al 2 agosto.

Tanta voglia di divertimento si respira nell’aria e tanti sono gli appuntamenti che offre il calendario per questo bollente week-end, da vivere rigorosamente in sicurezza. Se non sapete ancora cosa fare, abbiamo pensato di darvi qualche idea! Buon week-end!





MANIFESTAZIONI E MUSICA ALL’APERTO



Venerdì 31 luglio, alle ore 21.30, in una delle più belle piazze di Riccione, nel quartiere San Lorenzo, di scena Igor Minerva in uno speciale tributo a Claudio Baglioni dal titolo “Cinquant'anni di te e di me...” grazie all'impegno dell'associazione ANMIC RIMINI-RICCIONE e al Comune di Riccione.



In esclusiva per la provincia di Rimini la famosa orchestra filarmonica Arturo Toscanini si esibirà con i suoi ensamble al castello di Montegridolfo. Sono due le date in cartellone: sabato 1 e sabato 8 agosto alle 21. Il primo sarà affidato al Quintetto di ottoni con musiche di Giuseppe Verdi, Claude Debussy, Pietro Mascagni, fino ad arrivare alle celebri colonne sonore di Nino Rota per Federico Fellini. QUI tutte le info



Domenica 2 Agosto "Colazione italiana all'alba" dalle 6 alle 10 di mattina in riva al Bagno 67: Food Experience by Tortuga Beach ( prenotazione obbligatoria ). Colazione menu, Sup Experience by Functional Academy ( prenotazione obbligatoria ), Yoga Experience by Julia Carlini ( gradita prenotazione ). Sound Experience by Jack Torsani, Marta Celli (Arpa), Elisa Semprini (Violino e voce), Alessandro Pagliarani (Sax).



Nuovo appuntamento, domani Colonia Bolognese di Miramare di Rimini, per "E la chiamano Rimini, artisti uniti per la citta'", il progetto che coinvolge 36 tra cantautori, musicisti, band riminesi. Ad aprire la serata Laura Benvenuti con un viaggio tra la musica e le parole. Tra i brani proposti all'ombra della Colonia anche "Amore cosi' com'e'", canzone prodotta da Giovanni Giuvazza Maggiore, che fa parte della compilation "E la chiamano Rimini". QUI tutte le info.



Il pianista e compositore Remo Anzovino e il quintetto d’archi di Rimini Classica si esibiranno sotto le stelle di Verucchio nella suggestiva cornice della Rocca medievale. Un appuntamento suggestivo ma anche benefico, in programma venerdì 31 luglio alle 21.30 e offerto a tutti coloro che sono stati in prima linea nella prima fase di confinamento dell'emergenza coronavirus. Un appuntamento ribattezzato simbolicamente "L’Abbraccio di Verucchio". QUI tutte le info.



La Rocca Malatestiana di Verucchio accoglierà gli “Assoli condivisi” di Marco Moretti e Chiara Raggi: la felicità è reale solo se condivisa. Appuntamenti in solo da vivere e condividere. Nella serata di sabato 1 agosto lo spettacolo “Dònca. I grandi classici in dialetto romagnolo” di Marco Moretti. Un recital in dialetto romagnolo, il dialetto della mia infanzia, un dialetto dalle sonorità che rimbalzano fra le mura di casa, tornano all’orecchio e si fanno parola. QUI tutte le info.



Allo Sferisterio di Santarcangelo Due gli appuntamenti che si terranno sabato primo agosto: la terza edizione del “Mercatino notturno di mezza estate” (dalle 18 alle 24) e l’opera lirica allo Sferisterio (ore 21). In piazza Ganganelli torna la Casa del tempo, che per la stagione estiva si sposta in orario serale e si trasforma nel “Mercatino notturno di mezza estate”. QUI tutte le info.



Un viaggio affascinante nello spazio e nel tempo alla ricerca delle origini del Tango con la partecipazione di coppie di ballerini che interpreteranno su vari brani, intervallati da racconti, storie e aneddoti narrati dalla voce di un’attrice che coinvolgerà gli spettatori in ciascun passaggio di questo itinerario. Tutto questo sarà il primo agosto “Ti racconto un tango” in piazzale Ceccarini (ingresso libero). QUI tutte le info.



Sabato al Parco XXV Aprile, invaso Ponte di Tiberio, una serata di musica dal vivo con ospiti appartenenti al panorama riminese, tra cui Claudio Golinelli AKA "IL GALLO" frontman del Gallo Team Official, bassista ufficiale di Vasco Rossi, Cristian Cicci Bagnoli, chitarrista e cantante di ERA LA STEVE ROGERS BAND e membro del Gallo Team Official, gli Alternative Station, i giovani talenti riminesi usciti dal Vasco Rossi - Modena Park.





ENOGASTRONOMIA



A tavola coi migliori cassoni di Santarcangelo. Fino al 2 agosto si potranno gustare in sette rosticcerie e piadinerie gli speciali cassoni con insolite farciture. E’ il menu pensato appositamente per la ’Sagra del cassone’, organizzata da Città Viva (l’associazione che riunisce le attività del centro). Ogni rosticceria propone un Cassone speciale, gourmet, ad un prezzo di soli € 4 per onorare la variante della piadina più popolare ed apprezzata da grandi e piccoli.





CINEMA IN ARENA



La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica organizzata da Notorius Rimini Cineclub, ritorna nell’estate 2020 in diverse piazze della Provincia di Rimini. Venerdì 31 luglio la Vela arriva nel Comune di Poggio Torriana, in località Torriana (piazza Allende) per la proiezione di "Ritorno in Borgogna" di Cédric Klapisch con Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot e María Valverde. QUI tutte le info.



L’attore Giacomo Ferrara, lo Spadino di Suburra, arriva a “Cinema in giardino”, la rassegna organizzata da Giometti Cinema, a Riccione, venerdì 31 luglio, a presentare il film “Guarda in alto”, film drammatico, diretto da Fulvio Risuleo. Insieme a lui ci sarà e il produttore Salvo Lizzio. QUI tutte le info.



Venerdì 31 luglio (via Colombari ore 21.15) il centro di Morciano si trasforma in un cinema sotto le stelle con la proiezione del film drammatico “Una notte con la Regina” di Julian Jarrold.



Il Piazza Darsena a San Giuliano Mare una nuova arena sotto le stelle e sul mare per riaccendere gli schermi cinematografici ma anche per tornare a calcare i palcoscenici, all’aria aperta. Arena Lido propone sabato 1 agosto la proiezione del film “C’era una volta… a Hollywood”, di Quentin Tarantino, ore 21 e 15.



Domenica 2 agosto ci si sposta invece al parco urbano Del Conca con il Cine-picnic organizzato dal Leo Club Valle Del Conca. Per l'occasione verrà proiettato il film “Solo cose belle”, una commedia per tutta la famiglia girata nella vicina San Giovanni in Marignano.





CULTURA E MOSTRE



Venerdì 31 luglio, alle ore 21.30, in Piazzetta San Martino a Riccione, si terrà un incontro/racconto, organizzato dal Comitato Riccione Abissinia, sul docu-film, prodotto da Trasmetto.it dal titolo “The Italian Warrior”, alla presenza del regista Joseph Nenci, della troupe di produzione e del cast. Il Docu-film, girato interamente in riviera, pluri-apprezzato dalla critica di settore e di prossima distribuzione cinematografica. QUI tutte le info.



L’odore dello zolfo, questo il titolo del volume fresco di stampa, scritto dall’appassionato di storia (nonché uomo di punta della Pro Loco di Sant’Agata Feltria) Marco Davide Cangini, sarà presentato sabato 1 agosto presso la Sala delle Scuderie di Sant’Agata Feltria, alle ore 17.30. QUI tutte le info.



Resterà aperta fino al 30 agosto la mostra “Fuòri” di Elvis Spadoni allestita al museo storico archeologico. Prolungata di quasi un mese l’esposizione curata da Massimo Pulini e promossa da Fo.Cu.S. con l’obiettivo di proporre percorsi di dialogo tra l’arte contemporanea e quella antica ospitata nelle sale del Musas, dai dipinti che vanno dal Tardo Medioevo all’Ottocento e fino ai reperti archeologici compresi tra il Paleolitico e l’Età Romana. QUI tutte le info.



La Regina dell’Adriatico si accende di giallo venerdì 31 luglio per il primo appuntamento del MystFest 2020 – 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica con un evento unico dedicato a Raffaello Sanzio con lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il presidente dell’Accademia Raffaello di Urbino, professor Luigi Bravi. Alla Galleria Santa Croce si inaugura la mostra che mette in evidenza i dettagli delle più importanti opere dell’artista: Raffaello in particolare. Indizi, tracce ed enigmi.

Sarà il cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan, a ricevere quest'anno il Premio Andrea G. Pinketts, dedicato allo “Sceriffo di Cattolica” e assegnato ad un personaggio della cultura eclettico e pinkettsiano. Morgan si esibirà in un concerto per piano solo, cerimonia sabato in Piazza 1° maggio.





DISCOTECHE



Lo spettacolo continua al Living Disco, siamo arrivati al mese più infuocato dell'Estate. Sabato 1 agosto dinner e after dinner in musica. Minuz sarà il mattatore del serata in suo aiuto ci saranno Michelino dj e Dj Ciarlo.



E domenica 2 Agosto evento Vision con il secondo raduno ufficiale dei Ragazzi del Columbus. Ospite della serata Andrea Castagnini. In consolle: Dj Mozart , DJ Rubens, Dj Gigi Dellavilla, Dj Spranga, DjEbreo , DjPeri. Preserata con Dj's Victor, Mauri, Sandro Tommasi, Marco Fari', Mila.



Nuovo appuntamento del weekend con Musica Riccione e il Mamacita. A animare la serata sabato 1 agosto l’icona sexy Elettra Lamborghini.





M.A.C.