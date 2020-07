L'estate riminese sorvegliata speciale: sindaci e forze dell'ordine dalla parte della sicurezza

Attualità

Rimini

| 16:55 - 30 Luglio 2020

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi con il nuovo prefetto di Rimini Forlenza.

Sempre più eventi, sempre più turisti, sempre più controlli da fare e situazioni rischiose da tenere sotto stretto controllo. Ora più che mai il lavoro del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è chiamato a sorvegliare sull'estate riminese, con particolare premura verso quelle proposte che fungeranno da maggior richiamo, come l'imminente Settimana rosa. Dall'incontro di giovedì mattina con il presidente della Provincia Riziero Santi e i sindaci di Rimini, Riccione, Bellaria-Igea Marina, Misano Adriatico e Cattolica è emersa la volontà di garantire sicurezza prima ancora che divertimento, puntando sulla prevenzione piuttosto che sulla circoscrizione. Nonostante il mancato arrivo dei tanto agognati rinforzi estivi per le forze dell'ordine.