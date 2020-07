Prima lezione di archeologia medievale in piazzetta Parri a Riccione

Eventi

Riccione

| 16:47 - 30 Luglio 2020

Il museo del Territorio a Riccione.

Venerdì 31 luglio ore 21 in piazzetta Parri ci sarà la presentazione di "Andrea Augenti, Prima lezione di archeologia medievale" a cura di Andrea Tirincanti, direttore del nuseo del Territorio di Riccione. Augenti insegna archeologia medievale all'università di Bologna, fa parte della società degli archeologi medievisti italiani oltre che della Society for medieval archaeology, della redazione della rivista "Archeologia Medievale" e del comitato scientifico di "Archeo". È inoltre membro del medieval europe research Committee. Ha condotto numerose indagini sul campo e da alcuni anni svolge ricerche nella città scomparsa di Classe. Il testo si presenta come strumento di lavoro per gli studenti universitari che iniziano ad avvicinare l'archeologia. Abbraccia tutti i principali temi della disciplina: dalle trasformazioni delle città antiche durante il Medioevo ai castelli, dalla produzione artigianale alla sfera funeraria, fino all'archeologia dell'architettura.