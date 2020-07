Parco del mare a Rimini nord: lavori sospesi ad agosto, conclusione entro la primavera

Attualità

Rimini

| 16:42 - 30 Luglio 2020

Uno scatto del nuovo lungomare a Rimini Nord.

Oltre 6 chilometri di lungomare riqualificato, 90 mila metri quadrati di aree pubbliche interessate, 41 mila 500 mq di asfalto in meno a favore 3,4 chilometri di piste ciclabili in più, 80 mila mq di aree pedonalizzabili, 10 mila di aree verdi con 700 alberi, per 30 milioni di euro di investimento. Sono le cifre da capogiro del Parco del mare di Rimini nord da Rivabella a Torre Pedrera, un intervento corposo che sta sconvolgendo - in senso buono, s'intende - il waterfront della città e sul quale si è discusso di tempistiche e consegna lavori. Per non influire troppo sulla stagione estiva, si è deciso infatti di comune accordo di sospendere i lavori nel mese di agosto, tranne quelli meno impattanti che riprenderanno l'ultima settimana del prossimo mese, per poi ripartire a settembre con l'obiettivo di terminare entro aprile 2021.