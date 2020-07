San Giovanni accende le emozioni della sua "E...state fuori dal comune"

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 15:13 - 30 Luglio 2020

L'inaugurazione della rassegna E...state fuori dal Comune a San Giovanni.

Teatro, cabaret, cultura e letteratura per una "E...state fuori dal comune" a San Giovanni in Marignano. La rassegna partita mercoledì sera con la Sonata per tubi di Nando e Maila è entrata nel vivo e si prepara ad accogliere un pubblico sempre più ricco e variegato, magari già per il prossimo appuntamento, in programma sabato alle 21.15 all'arena spettacoli con la Notte dei talenti, una serata di cabaret costellata premiazioni dei ragazzi risultati vincitori del concorso “San Giovanni città della poesia” in una serata per tutta la famiglia.



Appuntamento al prossimo evento, “La Notte dei Talenti”, in programma sabato 1 agosto alle ore 21.15, anteprima della Pink Week, che prevederà altri tre appuntamenti per una “Estate fuori dal Comune”.



L'organizzazione a cura della pro loco in collaborazione con l'amministrazione è stata curata nei minimi dettagli per consentire una ripresa in piena sicurezza, con la partecipazione anche di tanti giovani. «Per un piccolo Comune non era scontato trovare le risorse e le energie per ripartire», sottolinea l'amministrazione. «Abbiamo tuttavia pensato che ripartire dall'arte e dalla cultura fosse un messaggio fondamentale da veicolare a cittadini e turisti: San Giovanni non si arrende e continua a sognare, creare e fare proposte culturali, teatrali, letterarie. Siamo felici della risposta da parte del pubblico e ci auguriamo che le persone continuino a seguirci anche nei prossimi appuntamenti. Un ringraziamento particolare alla pro loco per l’entusiasmo e la passione che mette in ogni proposta e per la preziosa collaborazione sempre pronta, così come tutti i volontari che continuano a mettersi in gioco per il proprio paese e la sua gente, creando sempre opportunità nuove».



La rassegna continua martedì 4 con Acqua matta, spettacolo teatrale a cura di teatro europeo Plautino e della compagnia Nata (teatro bambini), venerdì 7 con la proiezione del film “Solo cose belle” girato proprio a San Giovanni con la partecipazione del cast e della produzione, infine domenica 9 agosto con lo spettacolo di fuoco "The Alchemy of Fire" con Lucie Vendlova.