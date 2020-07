Torna la grande musica con tre concerti d'eccezione al castello di Montegridolfo

Eventi

Montegridolfo

| 15:03 - 30 Luglio 2020

Quintetto di ottoni La Toscanini.

In esclusiva per la provincia di Rimini la famosa orchestra filarmonica Arturo Toscanini si esibirà con i suoi ensamble al castello di Montegridolfo. Sono due le date in cartellone: sabato 1 e sabato 8 agosto alle 21. Il primo sarà affidato al Quintetto di ottoni con musiche di Giuseppe Verdi, Claude Debussy, Pietro Mascagni, fino ad arrivare alle celebri colonne sonore di Nino Rota per Federico Fellini.



Con questa iniziativa l’assessore alla cultura Marco Musmeci vuole condurre il pubblico lungo un percorso di conoscenza della musica, attraverso il suono e le melodie dei singoli strumenti musicali. I maestri de La Toscanini accompagneranno in questa ricerca, dapprima con gli ottoni e poi con gli archi dell’ensamble (nel concerto di sabato 8 agosto), cui si aggiungeranno sabato 29 agosto le sonorità dei violini del Trio Iftode, con la musica del folklore romagnolo.



Tra le iniziative collaterali, grazie ad un prestito di un collezionista privato, verrà esposto nella cappellina di Sant’Antonio (prospiciente piazza Matteotti), un quadro del Settecento veneto raffigurante San Cecilia (protettrice dei musicisti e dei cantanti); questo dipinto è stato assunto a manifesto dell’intera rassegna e sarà visibile fino a ottobre.



Nella serata del primo agosto verrà inoltre distribuito un depliant creato da Filippo Anniballi, un alunno di prima media della Scuola Giovanni Pascoli di Gatteo che durante il periodo di lockdown ha svolto come compito una ricerca sul castello malatestiano di Montegridolfo. Questo primo appuntamento con la musica a Montegridolfo si prospetta come un evento di grande glamour al quale ha già confermato la presenza la stilista Alberta Ferretti.