La statale 16 torna a 110 chilometri orari anche nel tratto di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:29 - 30 Luglio 2020

Da sabato primo agosto sarà ripristinato il limite di velocità pari a 110 km/h nel tratto della statale 16 che insiste sul territorio di Bellaria-Igea Marina, il quale per ragioni di sicurezza era stato portato a 70 km/h nell'ultimo anno. Il provvedimento di ripristino del precedente limite è coerente con quanto sempre comunicato in precedenza ed avviene in concomitanza con l'ormai prossima conclusione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del manto stradale, condotti nelle ultime settimane.



Dal sindaco Filippo Giorgetti «un ringraziamento ad Anas per la collaborazione, e per essere riusciti, in un percorso durato dodici mesi in un anno complicato, a portare a termine l’opera: importante per il volume dell’investimento e perché interessa una arteria chiave negli spostamenti sul nostro territorio. L’invito agli automobilisti, in vista di giornate che si preannunciano da bollino nero in fatto di traffico, vedi Notte Rosa e Ferragosto, è quello di non abbassare la guardia quando si è al volante, prestando massima attenzione e rispettando il codice della strada».