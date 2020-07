A San Marino torna l’emozionante appuntamento con la Disfida del Tricorniolo

Eventi

La disfida del Tricorniolo.

Sabato primo agosto alle 20.30 nella cava dei balestrieri di San Marino si terrà la "Disfida del Tricorniolo", gara tra i tiratori della federazione Balestrieri sammarinesi, della compagnia Balestrieri di Lucca e dei balestrieri di Porta San Marco di Pisa, invitati per la prima volta e che saranno accompagnati dai musici e sbandieratori della loro città.



Unico al mondo nel suo genere, il tricorniolo è un bersaglio con tre tronchi di cono sovrapposti della lunghezza di 80 centimetri, una vera sfida per i tiratori che devono impiegare tutta la loro abilità per colpirlo. Utilizzato per la prima volta nel 1993 su idea della federazione sammarinese, il tricorniolo è divenuto protagonista di un appuntamento tra i più attesi dell’estate sammarinese.