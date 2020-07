Partito socialista in riunione a Rimini: appuntamento stasera con Enzo Maraio

Eventi

Rimini

| 13:33 - 30 Luglio 2020

Enzo Maraio segretario nazionale del Psi.

Giovedì sera alle 19 al ristorante il Romagnolo di parco Pruccoli si terrà l'incontro "È l'ora dei Riformisti - Ripartiamo dai territori" con il segretario nazionale dei socialisti Enzo Maraio, ospite di un dialogo con Lorena Fonti. L'intervista verrà preceduta dagli interventi di saluto di Nadia Rossi, consigliere regionale Pd, Andrea Belluzzi, segretario di Stato RSM con delega a istruzione, cultura, università e ricerca, politiche giovanili, Luca Pasini consigliere comunale Futura Rimini e Francesco Bragagni della segreteria nazionale. Al termine sarà possibile cenare assieme.



L’incontro è un’occasione per fare il punto sullo stato di salute del riformismo a livello nazionale e riminese, a circa un anno di distanza dalle prossime Elezioni Comunali, e per tentare di avviare l’elaborazione delle proposte che i riformisti dovranno avanzare se vorranno garantire ancora ai cittadini una buona Amministrazione e una buona Politica.



Il percorso che ci separa dalla scadenza elettorale dovrà essere speso per individuare alcune chiare proposte, a partire dall’ambiente, dal turismo, dalla formazione e dalle politiche giovanili, su cui riprendere a parlare con i cittadini, sfibrati dall’inconcludenza e dai vuoti proclami dei sovranisti.



Enzo Maraio, 41 anni e campano, è segretario del partito socialista da marzo ed è consigliere della Regione Campania; in precedenza è stato assessore al Comune di Salerno dal 2006 al 2015.