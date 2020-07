Ecco il Giro d'Italia, Spadafora: "Ne abbiamo bisogno per rilancio Italia"

Sport

| 13:07 - 30 Luglio 2020

Maglia Rosa, foto di repertorio.

"Il Giro d'Italia è parte della nostra storia, della cultura italiana. Ne abbiamo particolarmente bisogno proprio adesso in cui stiamo finalmente uscendo da una difficile fase a causa dell'emergenza sanitaria. Mi auguro che possa coincidere con questo momento di grande rilancio di tutto il nostro Paese". E' il videomessaggio con cui il ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, saluta la presentazione del nuovo percorso della corsa rosa. "L'edizione di quest'anno - rimarca Spadafora durante il Giro Day in corso sui social - sarà particolare. Lo è perché il Giro si svolgerà in autunno ma lo è anche perché segnerà un momento importante per tutti i nostri territori, per tutte le città che saranno tappa della corsa. Sarà una grande festa, che dividerà anche il Paese in opposte tifoserie ma sarà un momento di grande aggregazione e partecipazione".



Il Giro andrà in scena dal 3 al 25 ottobre e queste dovrebbero essere le sedi di partenza e arrivo delle tappe del nuovo percorso della 103esima edizione.



1) 3 Ottobre: Palermo - Palermo



2) 4 Ottobre: Monreale - Agrigento



3) 5 Ottobre: Enna - Etna



4) 6 Ottobre: Catania - Villafranca Tirrenia



5) 7 Ottobre: Mileto - Camigliatello



6) 8 Ottobre: Castrovillari - Matera



7) 9 Ottobre Matera - Brindisi



8) 10 Ottobre: Giovinazzo - Vieste



9) 11 Ottobre: San Salvo - Roccaraso



RIPOSO 12 Ottobre



10) 13 Ottobre: Lanciano - Tortoreto



11) 14 Ottobre: Porto Sant'Elpidio - Rimini



12) 15 Ottobre: Cesenatico - Cesenatico



13) 16 Ottobre: Cervia - Monselice



14) 17 Ottobre: Conegliano - Valdobbiadene



15) 18 Ottobre: Rivolto - Piancavallo



RIPOSO 19 Ottobre



16) 20 Ottobre: Udine - San Daniele



17) 21 Ottobre: Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio



18) 22 Ottobre: Pinzolo - Laghi di Cancano



19) 23 Ottobre: Morbegno - Asti



20) 24 Ottobre: Alba - Setriere



21) 25 Ottobre: Cernusco sul Naviglio - Milano