Scuole in sicurezza: al via la manutenzione straordinaria degli edifici di Morciano

Morciano di Romagna

| 13:00 - 30 Luglio 2020

Una scuola di Morciano di Romagna.

Meno di un mese per progettazione, approvazione, finanziamento e avvio dei cantieri. Morciano di Romagna procede a tempo di record con le opere di adeguamento volte a garantire la ripartenza in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 e la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Un'esigenza dettata dalla necessità di rimodulare e ampliare gli spazi scolastici in funzione delle misure anti-Covid-19, secondo quanto richiesto dalla dirigenza dell'istituto comprensivo 'Valle Del Conca' e quanto ravvisato dalla conferenza dei servizi insediata in sede comunale proprio a tale scopo, in un'ottica lungimirante volta a garantire un miglioramento duraturo delle strutture.



A seguito dell'adozione dell'apposita delibera da parte della giunta comunale del sindaco Giorgio Ciotti partiranno i primi interventi alla scuola dell'infanzia con l'obiettivo di concludere l'intera programmazione in tempo per il ritorno sui banchi degli alunni. Il finanziamento ammonta complessivamente a 60mila euro: il Comune ha anche provveduto ad integrare il contributo statale con ulteriori 10mila euro provenienti da risorse proprie. Obiettivo realizzare nuovi bagni al fine di utilizzare un'area comune come ampia aula, attraverso la costruzione di coperture delle aree all'aperto per il loro utilizzo nei mesi non freddi (gazebo di circa 30 mq.)



Alla scuola primaria saranno fatti interventi di manutenzione a controsoffitti ammalorati con la rimozione di pareti scorrevoli per la realizzazione di un'ampia aula al primo piano, sistemazione del selciato antistante l'edificio scolastico con la realizzazione di nuove caditoie per l'acqua piovana. Alla secondaria di primo grado nascerà una nuova aula al piano terreno con abbattimento di due muri al secondo piano con la realizzazione di 2 ampie aule. In tutti i casi saranno effettuati interventi sugli impianti elettrici per il loro adeguamento ai nuovi spazi e per la ricollocazione delle LIM.